مودريتش يعلق على مصير جاريث بيل في ريال مدريد

أكد لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، صعوبة الموقف الذي يمر به زميله في الفريق الويلزي جاريث بيل.

ومن جديد يتكرر ارتباط اسم بيل بالرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الحالية، وذلك في ظل خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

وقال مودريتش، في تصريحات لصحيفة "التايمز" البريطانية: "هذا موقف صعب بالنسبة له (بيل) وللنادي، جاريث بحاجة لمعرفة ماذا يريد، هو رجل ناضج ويحتاج لاتخاذ قرار بشأن ما هو أفضل له".

وأضاف: "هل يشهر بالسعادة هنا أم أنه بحاجة إلى تجربة شيء آخر، ولكن بالنسبة لي، يبقى جاريث لاعبًا عظيمًا، ولا يزال يملك الكثير ليقدمه لكرة القدم".

وتابع: "الأمر يعتمد عليه، إذا كان لا يزال يملك الجوع الكافي والرغبة للمواصلة، وأظن أنه يملك ذلك، وإذا انتهى موقفه هنا أو استمر في الفريق، فهو لا يزال لاعبًا مهما".