رفع الإيقاف عن ميسي مع منتخب الأرجنتين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رفع الإيقاف عن أسطورة برشلونة ليونيل ميسي مع منتخب التانجو.

وأوضح حساب المنتخب الأرجنتيني، أن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد، تواصل مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بشأن العقوبة المفروضة على ميسي.

وتم تأكيد رفع العقوبة عن ميسي، ليتمكن بذلك من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهتي الإكوادور وبوليفيا.

وعاقب "كونميبول" ميسي بالإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار، بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا، بين الأرجنتين وتشيلي، والتي تفاقمت بسبب انتقاداته لاتحاد أمريكا الجنوبية وعدم الحضور لتسلم الميداليات.

وقبل ذلك أدلى ميسي نجم برشلونة الإسباني بتصريحات انتقد فيها التحكيم، وأكد أن البطولة مجهزة ليتوج بها المنتخب البرازيلي، وجاءت تصريحاته بعد هزيمة الأرجنتين في الدور نصف النهائي أمام البرازيل.

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