المقاصة يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم محمد إبراهيم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التوقيع مع أحد مواهب الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكدت تقارير صحفية، أن المارد الأحمر نجح في الحصول على توقيع محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة ونجم الزمالك السابق، بالموسم الجديد.


وأوضح وليد هويدي مدير الكرة في مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم يستحق المشاركة في أفضل الدوريات الأوروبية، معربًا عن أمله، في أن يستمر على هذا الأداء، لأنه بلا شك من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، بالوقت الحالي.


وتابع: "لم يصل عروض رسمية للاعب من أي ناد حتى الآن، ولكن بشكل ودي هناك العديد من المفاوضات مع وكيله".

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