تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية ، عن مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وخطة النادي لحسم موقفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وارتبط الويلزي جاريث بيل بالرحيل عن ملعب سانتياجو بيرنابيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب خروجه من حسابات المدير الفني، والذي أبدى رغبته في رحيله.





وأكدت صحيفة "ديلي تيليجراف البريطانية"، أن ريال مدريد مستعد لدفع 50% من راتب بيل، من أجل تسهيل خروجه من سانتياجو برنابيو وتمهيد الطريق لعودته إلى الدوري الإنجليزي.





ولم يتدرب مع بقية المجموعة، حيث يعاني من آلام في الركبة، بعدما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية.





وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تدرك حاليًا أنهم لن يجدوا حلًا سوى تحمل جزء من عقد اللاعب، من أجل تسهيل عودته إلى إنجلترا، وسيقترب هذا المبلغ من نصف راتبه.





ويعتبر ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات النجم الويلزي، بالانتقالات الصيفية المقبلة.