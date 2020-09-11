طقس الجمعة .. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس حارا على جنوب سيناء، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.
أما ليلًا، فإن الهيئة تتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 36 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22
بورسعيد العظمى 33 والصغرى 23
دمياط العظمى 31 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23
السويس العظمى 37 والصغرى 24
سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 22
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28
الغردقة العظمى 38 والصغرى 28
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

أخبار تهمك

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

هاري كين يُوجه رسالة إلى ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ حوالي 12 ساعة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 13 ساعة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يستعد لحسم التعاقد مع ثلاثي بيراميدز

منذ 36 دقيقة

هازارد يثير قلق ريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ 34 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 12 ساعة

خطة ريال مدريد لطرد جاريث بيل

منذ أقل من ساعتين

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:29 ص

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

08:46 م

هازارد يثير قلق ريال مدريد قبل الموسم الجديد

09:32 ص

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

12:27 ص

خطة ريال مدريد لطرد جاريث بيل

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟