فايلر يرفض ضم نجم براميدز بديلا لفتحي

ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر رفض التعاقد مع رجب بكار نجم براميدز وذلك بعد أن عرضت لجنة التخطيط في الأهلي اللاعب عليه في الأيام الماضية من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته.





ورفض فايلر التعاقد مع رجب بكار لأنه يراه بأنه ليس الصفقة التي يرغب في الفوز بخدماتها كما قام بوضع ملاحظات سلبية على طريقة لعب بكار في مركز الظهير الأيمن وطلب من لجنة التخطيط صرف النظر عن فكرة التعاقد معه والبحث عن لاعب آخر.





وعلى صعيد آخر، استقر أحمد فتحي على خطوة الرحيل عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبنضم إلى براميدز لمدة 3 مواسم مقابل 50 مليون جنيه.