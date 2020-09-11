استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة 11 -9-2020، حيث ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، و ارتفع أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25-27 جنيها، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5 جنيهات.





وسجل سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 8-10 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسجلت البطاطس 1.5– 3 جنيهات، والفاصوليا 27 – 35 جنيها، بينما سجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 1 – 2.5 جنيه، وسجل الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، فيما سجل الفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات، والخيار البلدى تتراوح بين 3 – 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 – 6 جنيهات، فيما سجلت البامية 12 – 18 جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها.