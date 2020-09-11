أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 11-9-2020

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 11-9-2020، بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة  ما قبل العيد بأيام، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل  سعر  كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة.

أسعار اللحوم اليوم 

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .

وتراوحت اسعار كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها 

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

 

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار اللحوم شهدت حالة استقرار خلال الفترة الماضية بسبب مشروع البتلو الذي حقق طفرة في توفير اللحوم.

وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إجمالي المبلغ الموجه لمشروع البتلو 2 مليار و100 مليون جنيه، وبعد توجيه الرئيس بدعم المشروع بـ 2 مليار جنيه يصبح إجمالي ما تم توجيهه للمشروع 4 مليارات جنيه.

 

واستكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "توسعنا في استيراد رؤوس الماشية المحسنة التي تحقق دخلًا إضافيًا ومكاسب للمزارع".

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

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