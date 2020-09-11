خطة ريال مدريد لطرد جاريث بيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن التخلص من النجم الويلزي جاريث بيل يعتبر هدف ريال مدريد الإسباني الرئيسي قبل غلق سوق الإنتقالات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأن النجم الويلزي بات خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن ريال مدريد مستعد لدفع 50% من راتب جاريث بيل من أجل تسهيل عملية رحيله عن صفوفه في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن عودة النجم الويلزي إلى الدوري الإنجليزي هي الوجهة الأقرب له خاصة في ظل إهتمام كلا من مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين بالفوز بخدماته في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يطمح في التخلص من جاريث بيل بأي ثمن بسبب راتبه المرتفع والبالغ 14 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى عدم الإعتماد عليه في المباريات من قبل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة جاريث بيل باي ثمن

أخبار تهمك

هاري كين يُوجه رسالة إلى ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 3 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الدوري الإنجليزي: ميسي قدم لنا معروفًا البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم الجزائر

منذ 41 دقيقة

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

12:27 ص

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

12:22 ص

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟