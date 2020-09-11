أحمد سامي يكشف أسباب رحيله عن طنطا
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
محمد جمال
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كشف أحمد سامى
المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية
الفنية لأبناء السيد البدوى.
وقال سامي فى برنامج
"البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط،
و فايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين
فى 4 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر
تحت الضغط".
وأضاف: "سبب
اعتذارى أيضاً أنه طوال 4 أيام لم يكن هناك عقد مع طنطا ولا أى التزام، ولم أحصل على
مقدم عقد من إدارة النادي على الإطلاق".