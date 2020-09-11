ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم الجزائر









يرغب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجم منتخب الجزائر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وأشارت بعض التقارير الإسبانية، إن ريال مدريد يريد ضم رياض محرز جناح مانشستر سيتي، ولكن الفريق الإنجليزي لديه رغبة كبيرة في استمرار نجم منتخب الجزائر مع النادي.





وأصبحت فرص مشاركة رياض محرز مع مانشستر سيتي أقل بعد التعاقد مع فيران توريس هذا الصيف، وأيضا بسبب وجود برناردو سيلفا.



