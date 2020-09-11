وفاة ممثلة شهيرة عن عمر 82 عاما

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
وكالات
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توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريج، التي اشتهرت من خلال مسلسل “ذي أفنجرز” (المنتقمون) في ستينيات القرن الماضي ولعبت دورا مهما في مسلسل “جيم أوف ثرونز” (صراع العروش)، عن عمر 82 عاما يوم الخميس.

ولريج مسيرة حافلة في المسرح ولعبت دورا في فيلم العميل جيمس بوند، “أون هير ماجيستيز سيكريت سيرفس” (في الخدمة السرية لجلالتها).

وقالت ابنتها راشيل ستيرلينج في بيان “ماتت أمي الحبيبة بسلام أثناء نومها في وقت مبكر من صباح اليوم في المنزل محاطة بالأسرة”.

وأضافت “توفيت بمرض السرطان الذي تم تشخيصه في مارس، وأمضت أشهرها الأخيرة وهي تتأمل بفرح حياتها الاستثنائية المليئة بالحب والضحك والاعتزاز بمهنتها. سأفتقدها بشكل تعجز الكلمات عن وصفه”.

وانتقلت ريج، المولودة في دونكاستر بشمال إنجلترا، مع أسرتها إلى الهند قبل الذهاب إلى المدرسة في إنجلترا. ودرست في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية قبل أن تظهر لأول مرة مع فرقة شكسبير الملكية عام 1959.

وذاع صيتها مع تجسيدها لشخصية العميلة السرية إيما بيل في مسلسل المنتقمون إلى جانب جون ستيد.

وقال الكاتب المسرحي البريطاني توم ستوبارد في بيان “كانت ديانا على مدى نصف حياتها أجمل امرأة في الغرفة، لكنها كانت أيضا شديدة الالتزام. كانت تذهب للعمل وقد شمرت عن ساعديها وارتسمت ابتسامة على شفتيها. كانت موهبتها ساطعة”.


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