تعمل "مونتيرة".. معلومات لاتعرفها عن منة جاب الله خطيبة أمير شاهين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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وسط أجواء مليئة بالحب مع العائلة احتفل الفنان أمير شاهين، بخطوبتة على منة جاب الله، مساء أمس الخميس بالساحل الشمالي.

وجاءت بعض التساؤلات من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا عن هواية منة جاب الله، خطيبة أمير شاهين.

ويرصد "الفجر الفني" معلومات عن منة جاب الله.

1- منه جاب تعمل "مونتيرة".

2-  خريجة  المعهد العالي السينما

3-  تجمعها علاقة صداقة بأمير شاهين قبل خطبتهما؛ عن طريق المنتج أحمد عبد العاطي، صديق أمير المقرب والمتزوج من شقيقة "منة".

4- أمير شاهين يبلغ من العمر 43 عاما بينما منة في منتصف الثلاثين من عمرها.


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