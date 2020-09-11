أمير شاهين مطلوب على جوجل بعد الاحتفال بخطوبته

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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احتل الفنان أمير شاهين، مركزًا متقدمًا في قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد الإعلان عن خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني.

واحتفل  أمير شاهين، مساء أمس بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعي منه جاب الله وذلك في الساحل الشمالي وسط أصدقائه الفنانين من ضمنهم سلوى خطاب، هنا شيحه، بوسي شلبي.

وهنأت الفنانة إلهام شاهين، شقيقها أمير قائلا "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويفرحنى بولادك يا أغلى الناس".

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