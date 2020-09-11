الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم













بات نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قريب من الإعلان عن ضم ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.





جاء ذلك حسب تأكيدات الإعلامي عمر ربيع ياسين، الذي أوضح أن الزمالك حصل على توقيع عبدالله بكري، ورجب بكار، ونبيل عماد دونجا، مؤكدا أن اللاعبين وقعوا على عقود مبدئية.





وأشار عمر في تصريحات إذاعية، إلى أن مسئولو القلعة البيضاء عرضوا 50 مليون جنيه لضم الثلاثي بشكل مبدئي.





ونوه على أنه في حال تم الحكم نهائيا لصالح الزمالك في قضية أحمد الشناوي، فإن مسئولو الأبيض يدرسون دفع مقابل مالي بالإضافة لقيمة غرامة الشناوي، مشيرا إلى أن المفاوضات لازالت جارية.



