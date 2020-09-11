فريق لا يُقهر.. تعرف على تشكيل تشيلسي المرعب مع لامبارد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



يستعد نادي تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد لبداية منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الأيام المقبلة، حيث سيلتقي مع فريق برايتون في الجولة الأولى من فعاليات البريميرليج. 

وتعاقد الفريق الإنجليزي مع أكثر من صفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وجاءت صفقات البلوز كالتالي :- 

"تياجو سيلفا - تيمو فيرنر - كاي هافرتز - حكيم زياش - بن تشيلويل - مالانج سار".

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي كالآتي :- 

حراسة المرمى: كيبا.  

خط الدفاع: ازبيلكوتا - روديجير - زوما - بن تشيلويل.  

خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - حكيم زياش - كاي هافرتز - بوليسيتش.  

خط الهجوم: تيمو فيرنر. 

يذكر أن تشيلسي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه مع فرانك لامبارد مدرب النادي اللندني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لمبارد تشيلسي الدوري الإنجليزي الجوله الاولى

أخبار تهمك

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي: الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ حوالي 7 ساعات

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 13 ساعة

هاري كين يُوجه رسالة إلى ميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 15 ساعة

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. سبب غلق سيدة القطار مكالمتها مع الإعلامي محمد الباز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم الدوري الإنجليزي: ميسي قدم لنا معروفًا البقاء في برشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لموقعة ليفربول النارية في كأس الاتحاد الإنجليزي

كيف سيكون تشكيل تشيلسي بعد اقتراب التعاقد مع فيرنر؟.. هجوم ناري

تشكيل تشيلسي بعد قدوم فيرنر.. سيناريوهين محتملين

لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

جيرو يقود هجوم تشيلسي أمام وولفرهامبتون في قمة "ستامفورد بريدج"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

12:27 ص

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

12:22 ص

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟