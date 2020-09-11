آيتن عامر لـ"الفجر الفني": ياسمين صبري دمها خفيف وكانت بتضحكني في كواليس "فرصة ثانية".. وأرفض ظهور أبنائي لهذا السبب (حوار)





ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل فرصة ثانية؟



وكيف كانت كواليس العمل مع ياسمين صبري؟



هل توقعتي هذا الضجة على شخصية ريهام؟





شاركتي في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" قبل انطلاق موسم الدراما الرمضاني.. كيف تقيمين هذه التجربة؟

تجربتي في مسلسل" الأخ الكبير " كانت جيدة جدًا وهو من أكثر المسلسلات التي تركت في مشوراي علامة، خصوصا انه تم عرضه خارج السباق الرمضاني، وكان الجمهور متابعه بشكل كبير وذلك أسعدني جدا.



ماهي أصعب الشخصيات التي قدمتيها؟

من أصعب الشخصيات التي قدمتها في مشواري الفني هي شخصية "ريهام" في مسلسل فرصة تانية، وأيضا شخصيتي في مسلسل "يوم وليله" الذي مازلت اصوره لأنها لها تركيبة نفسيه صعبه



كيف تنظرين للدراما المصرية حاليا؟

أرى أن الدراما المصرية حاليا في فترة انتعاش، وخصوصا بعد تقديم أعمال دراميه طول السنة مش فقط في موسم رمضان، لذلك الدراما في تحسن كبير



على أي اساس تختارين ادورك؟

اختار ادوري من خلال شخصيات لم أكن قدمتها من قبل لكي لا أكرر نفسي، وأيضا أن يكون العمل جيد ككل مش فقط دوري.



لماذا لا تحبين ظهور أبنائك عبر السوشيال ميديا؟

لا أحب ظهور ابنائي عبر السوشيال ميديا، لكي لا أكون أنا من فرض عليهم الشهرة، أحب أن كل منهم يختار ذلك عندما يكبر بنفسه، لكني أحب أن احافظ على خصوصيتهم حين أن يكون لديهم قرار.



ما الصعوبات التي واجتهك في بداية مشوارك الفني؟

من الصعوبات التي واجهتني في البداية هو أني عانيت حتى انتشر بشكل كبير وأن اثبت نفسي داخل الوسط الفني، وأن قدم أعمالًا تضيفي لي واكون في مكانة كويسه.



هل السوشيال ميديا تأثر على حياتك بشكل كبير؟

لا تأثر السوشيال ميديا على حياتي، رغم اني اتوصل مع الجميع من خلال السوشيال ميديا وأيضا ارد على كل تساؤلات الجمهور لكني اجعل وقت مخخص لها في اليوم.



تستعدي لعمل جديد قريب؟

بالطبع استعد لمسلسل جديد يحمل عنوان "في يوم وليله" بطولة الفنان أحمد رزق، وإخراج شيرين عادل، وأنا سعيدة جدا بالمشاركه في العمل، لأنه له تركيبة خاصة والمقرر أن يتم عرضه في شهر يناير.



حدثينا عن ترشيحك في مسلسل 3 ليالي و4 أيام؟

جاء ترشيحي للمسلسل عن طريق المنتج وحتى الأن لم أخذ قرار في مشاركتي بهذا المسلسل.









نجحت في لفت الأنظار إليها منذ بداية ظهورها عبر شاشات التلفزيون ورغم أنها شقيقة النجمة وفاء عامر، إلإ أنها لم تعتمد عليها تماما في دخولها الوسط الفني وأستطاعت بموهبتها وأجتهادها في عملها أن تكون في وقت قصير من أهم فنانات جيلها هي الفنانة آيتن عامر.تألقت ايتن عامر؛ في السباق الرمضاني من خلال شخصية ريهام، التي قدمتها في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري.وكان للفجر الفني حوار مميز مع النجمة ايتن عامر، للحديث عن أعمالها الفنية وإلى نص الحوار.جذبني المشاركة في مسلسل "فرصة ثانية" أن شخصية ريهام جديدة علي وأنها مختلفة ولم أقدم من قبل مثل هذا شخصية.ياسمين صبري، من الفنانات التي أحبهن وكنت سعيدة بالمشاركة معها، فهي على المستوى الشخصي جميله جدًا وذوق ودمها خفيف "وكل حاجة حلوة موجودة فيها ".بالطبع توقعت بأن سيكون هناك ضجة على الدور لأن من البداية قرآتي للورق كان واضح "أن الدور سخون، لكني لم اتوقع الضجة كبيراً التي حدثت عبر السوشيال ميديا.