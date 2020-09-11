منة شلبي: "بيت رجاء الجداوي كان مفتوح لكل الفنانين" (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قالت الفنانة منة شلبي أن الراحلة رجاء الجداوي كانت فنانة عظيمة، مضيفة: "كانت أمنا كلنا وبيتها في الدقي كان يأوي جميع الفنانين في الوسط".

وأضافت خلال حوارها في برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، بحضور أميرة مختار ابنه الراحلة،  أن رجاء الجداوي كانت سيدة جميلة وراقية واتسمت بالخُلق الرفيع والاحترام والذوق وابنتها أميرة ورثت منها ذلك وهي نسخة طبق الأصل من والدتها رحمها الله".

وتابعت " أنا شهادتي في هذه العائلة مجروحة، أنا أحبهم كثيرا وهم دائما كان يقدمون لي الدعم المساندة في أي وقت كلما احتاجت الاهتمام والمساندة والدعم".

وواصلت حديثها " مدام رجاء على المستوى الإنساني لا تقل عظمة على المستوى الفني وكانت دائما ما تقدم الدعم لجميع العاملين في المجال الفني ليس الفنانين فقط بل العمال أيضا خلف الكاميرات من أصغرهم إلى أكبرهم".

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