نيللي كريم تكشف عن مؤلف جمله هاي شوجر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:53 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكدت الفنانة نيللى كريم، بأن كان هناك بعض الجمل التى حققت نجاحا كبيرا عند الجمهور عبر السوشيال ميديا في مسلسل ب ١٠٠ وش هي "هاى شوچر،"الذي أصبح الجميع يردها انتشرت بشكل كبير.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي" أن هذه الجملة هى من تأليف آسر يس، والتي لم يكن يتوقع نجاحها بهذا الشكل بين الجمهور.




وكشف آسر عن الموقف الذى جعله يخترع هذه الجملة قائلا كان هناك مشهد تحدى بينى وبين نيللى وكانت تترجاني كى أنضم لعصابتهم وأنا كنت أرى أنهم ليسوا من مستوايا وهم طبقة متدنية وكنت أريد أن أجعلها تشعر بذلك ففى نهاية حوارنا نهيت حوارى بباى شوچر ومن هنا جاءت الكلمة ولم أتوقع نجاحها".

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