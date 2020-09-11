لاميتا فرنجية تخطف الأنظار وتستعرض حملها في جلسة تصوير جديدة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أجرت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​، جلسة تصوير جديدة في الحديقة، واللافت وبدت عليها علامات الحمل.

حيث نشرت الصور على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت عدد كبير من التهاني من قبل متابعيها.

يذكر أن لاميتا فرنجية قد شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، حين فازت نادين نسيب نجيم باللقب، وفازت لاميتا بلقب الوصيفة الأولى، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية بدون أي ارتباط.

وشاركت في فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسني، ومع رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الممثل محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده.

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