عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري









وقع نادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره نادي سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم أمس الخميس 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الزمالك إلى 52 نقطة ليظل متواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي سموحة إلى 33 نقطة في المركز السادس من الدوري.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



