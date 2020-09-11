نجم الدوري الإنجليزي: ميسي قدم لنا معروفًا البقاء في برشلونة

















تحدث النجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن أنباء إنتقال المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة إلى البريمرليج.









وفي تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي أكسبريس " البريطانية قال نجم توتنهام " ميسي قدم لنا معروفًا بالبقاء في برشلونة " .









وأضاف :" إنه كان من الرائع أن يتابع ليونيل ميسي نيته الانسحاب من برشلونة وربما اللعب في إنجلترا ، لكنه سعيد لأن توتنهام لن يضطر إلى مواجهته هذا الموسم".





أردف :" في الدوري الإنجليزي الممتاز لدينا الكثير من اللاعبين والمدربين الرائعين ، وكان من الرائع رؤية أفضل اللاعبين على الإطلاق يلعبون هنا".







