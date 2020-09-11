ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على صدارة جدول. ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي اليوم الجمعة 11 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:

1 – عبد الله السعيد .. 16 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 9 أهداف.

4 – وليد سليمان .. 8 أهداف.

5 – مصطفى محمد.. 8 أهداف.

6 – حسام حسن .. 8 أهداف.

7 – والتر بواليا .. 7 أهداف.

8 – مروان حمدي .. 6 أهداف.

9 – فادي فريد.. 6 أهداف.

10 – أحمد سيد زيزو .. 6 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف.

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