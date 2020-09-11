موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الجمعة 10/9/2020 والقنوات الناقلة









يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي اليوم الجمعة 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وستلعب مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.





وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورت"





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٦٨ نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.



