موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الجمعة 10/9/2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي اليوم الجمعة 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورت"

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٦٨ نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من 24 مباراة خاضها الدراويش في بطولة الدوري.

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