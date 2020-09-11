جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي اليوم الجمعة 11 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من أصل 25مباراة، بينما يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من أصل 24 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي 68 نقطة.

2- الزمالك 52 نقطة.

3- المقاولون العرب 47 نقطة.

4- بيراميدز 45 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 33 نقطة.

7- إنبي 32 نقطة.

8- مصر المقاصة 30 نقطة.

9- الإسماعيلي 30 نقطة.

10- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

11- الجونة 28 نقطة.

12- نادي أسوان 28 نقطة.

13- وادي دجلة 27 نقطة.

14- حرس الحدود 26 نقطة.

15- طلائع الجيش 26 نقطة.

16- المصري 25 نقطة.

17- إف سي مصر 18 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.

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