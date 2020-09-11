آسر ياسين: لهذا السبب مسلسل "بـ ١٠٠ وش" حقق هذا النجاح الضخم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان آسر يس، كواليس مسلسل "بـ100ش" مع النجمة نيللي كريم، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أنه واجهتهم بعض الصعوبات  أثناء التصوير. 

وقال ياسين خلال لقائه مع أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ببرنامج معكم على قناة CBC، مع الإعلامية منى الشاذلى،  قائلاً: "وجدت أن شخصية (عمر) لشخص نصاب لديه الأنا عالية جدا".

كما أوضح أن كل شخصية فى العصابة تعتقد أنها شيء كبير جدا ولكنهم فى النهاية (نصابين) مؤكدًا أن جميع فريق عمل المسلسل وبالأخص أعضاء العصابة كان بينهم حب كبير وتناغم".

وأضاف: "كان من الصعب أن تجد عشر شخصيات تجمعهم كل المشاهد ويجمعهم كل هذا الحب وهذا سبب النجاح الذى وصل إليه المسلسل، ونال إعجاب الجمهور".



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