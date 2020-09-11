نيللي كريم تكشف حقيقة تشابه مسلسل "بـ 100 وش" مع فيلم "عصابة حمادة وتوتو"







وقالت كريم خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي"، "سي بي سي": بإنها لم تكن تهتم بتعليقات التي شبهت مسلسل "بـ 100 وش" بفيلم "عصابة حمادة وتوتو"، لأننى منذ قرأتي الأولى للورق أدركت أنه مختلف تماما عما قدم من قبل، بالإضافة إلى أن الورق مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، من المؤكد سيكون مختلفا.



وأضافت واسم شخصيتي فى المسلسل من البداية لم يكن "سكر" ولكن عندما قرأت المخرجة كاملة السيناريو وهى دائما تحب أن تختار أسامى شخصياتها وترسم كل شخصية حسب اسمها لذلك وجدتها تحدثني لتخبرني، أن الشخصية أصبح اسمها سكر، مشيراً بأن عادة يكون أول يوم تصوير هو أصعب يوم بالنسبة لى لاننى أكون حريصة على كل التفاصيل من الشعر والمكياج للشخصية.









علقت الفنانة نيللي كريم، على التعليقات التي قالت بأن مسلسل "بـ 100 وش" يشبه قصة مسلسل "فيلم حماده وتوتو" بطولة النجم عادل إمام.