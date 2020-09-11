عجمان الإماراتي يطلب استعارة نجم الزمالك المعار









كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تلقى الزمالك عرض رسمى من نادي عجمان الاماراتي، لاستعارة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلي الاتحاد السكندري، مقابل مليون دولار، مناصفة بين اللاعب والنادى.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار، أن الأزمة التي تواجه مسؤولي الزمالك حاليأً هي كيفية اقناع الاتحاد السكندري بانهاء اعارة سيسيه فى الفترة المقبلة، في ظل رغبة عجمان فى الحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي، نظرًا لقرب انطلاق الدورى الاماراتي فى اكتوبر المقبل.



