مصطفى شوقي يتحدث عن بداياته الفنية (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تحدث المطرب مصطفى شوقي، عن بداياته الفنية، مشيرا إلى أنه استهل مشواره كملحن وقام بتلحين العديد من الأعمال الفنية لبعض المطربين والفنان الكبار أمثال حميد الشاعري ومصطفى قمر وليلى غفران وأحمد جمال.

وكشف شوقي عن النقلة الفنية التي أثرت بشكل كبير في مشواره، وذلك بمقابلته نصر محروس عام 2015، لافتا إلى أنه مطرب معتمد من الإذاعة والتليفزيون منذ عام 1999 ولديه بعض التجارب الفنية من خلال إصدار ألبوم عام 2002 وفيديو كليب عام 2004 مؤكدا على أن هذه التجارب لم يُكتب لها النجاح.

ويرى شوقي، أن الفترة من عام 2006 وحتى 2015 كانت لديه تجارب مميزة بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري.

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