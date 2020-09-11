مصطفى شوقي يكشف كواليس أغنية "عرقسوسي" (فيديو)

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كشف المطرب مصطفى شوقي، كواليس الأغنية الجديدة التي سيقدمها بعنوان "عرقسوسي"، والتي سيتم إصدارها قريبا.



وأكد شوقي، خلال لقائه في برنامج "أجمد ٧" والذي يذاع علي نجوم اف ام أن هذه الأغنية ستشهد التعاون الثالث له مع الملحن "بلال سرور" بعد أغنيتي "ملطشة القلوب" و"ضارب عليوي".



وأوضح المطرب مصطفى شوقي، أن فريق العمل الذي يتعاون معه لديه دائما حماس كبير لتقديم أغاني مختلفة وخارج الصندوق، مشيرًا إلى أن المنتج نصر محروس يوفر لهم كل شيء لتقديم أغاني مختلفة ومميزة.



وأشار شوقي، إلى أن هذه الأغاني في الغالب ما تكون تحت إشراف ورشة يقوم بإعدادها المنتج نصر محروس، مضيفا أن فريق العمل الذي يقدم له أغانيه من إنتاج "فري ميوزيك" يعتمد على الأفكار غير المألوفة وهذا أمر لا يقبله الكثير من المطربين.



وعن كواليس أغنية "عرقسوسي"، قال " تلقيت رسالة على واتس أب من المنتج نصر محروس طلب مني حفظ كلمات الأغنية من أجل تصويرها فيديو كليب بعد أيام قليلة وبعد أسبوع واحد فقط قمنا بتسجيل الأغنية".





