نجم بايرن ميونيخ يحدد شروطه من أجل البقاء













كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني وبطل أوروبا في الموسم الماضي لم يحسم بعد مستقبل نجم الفريق النمساوي ديفيد ألابا الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2021.





وأفادت صحيفة كيكر الألمانية بأن بيني زاهافي وكيل أعمال النجم النمساوي يطالب بعقد مدته 5 سنوات وبراتب يبلغ 25 مليون يورو في الموسم.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن القيمة الإجمالية لعقد النجم النمساوي ستكون 125 مليون يورو على مدار 5 مواسم في حين يرفض مسئولو النادي البافاري الموافقة على هذه الشروط.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن العديد من الأندية الأوروبية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع ديفيد ألابا البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.



