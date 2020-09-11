فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي


خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.

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الكلمات المفتاحية

فايلر الدوري المصري الاهلي والاسماعيلي الاهلي

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