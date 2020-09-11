فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:28 ص
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي
خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.
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