"إيدچ القابضة" تتعاقد مع شركة "SIAC" المنفذة لأبراج العلمين الجديدة لتنفيذ "OIA TOWERS"

لتكتمل عناصر نجاح أحدث مشاريع شركة "إيدچ القابضة" في العاصمة الإدارية الجديدة ‏"OIA TOWERS " كان لابد وأن تتعاقد مع أهم شركات السوق المصري في مجال الإنشاءات، وهي واحدة من الشركات التي رسمت ملامح مدينة العلمين الجديدة، بتنفيذ "أبراج العلمين"، والتي تشهد لها الدولة بإسنادها العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل:





الحي الحكومي والوزرات والاحياء الجديدة في العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات القومية.

لذا توحدت رؤية شركة إيدچ القابضة مع شركة SIAC لإنشاء OIA TOWERS

علي اعلي معايير الجودة الهندسية من حيث التنفيذ والتفاصيل الفنية المعقدة لمثل هذه الأبراج والتي تحتاج الي شركات عملاقة لتنفيذ هذه المنشآت الحيوية والتي تتطلب ضبط معايير السلامة وتنفيذ ادق التفاصيل الانشائية والمعمارية والالكتروميكانيكية بما يتناسب مع الجداول الزمنية الموضوعة من شركة العاصمة الإدارية ولما لها من خبرة سابقة ومميزة جعلت الدولة تستند عليها في مشاريعها العملاقة وبذلك تكتمل عناصر نجاح مشروع OIA TOWERS بتنفيذه عن طريق شركة SIAC العملاقة.





تتمتع شركة SIAC بخبرة ٣٤ عامًا في تنفيذ المشروعات الكبرى بما في ذلك المشروعات التي تتطلب مستوى عال ومتميز من جودة التشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية والمشروعات الصناعية الكبرى ومحطات الطاقة والكهرباء وأعمال البنية التحتية ومحطات معالجة المياه.





أبرز مشروعات الأبراج التي نفذتها شركة سياك

• أبراج نورث ايدج (LD 07) بالعلمين الجديدة - برجين بارتفاع يتعدى 190م

• أبراج نورث ايدج LD 04)) بالعلمين الجديدة - ثلاثة أبراج بارتفاع يتعدى 190م

• أبراج العاصمة الإدارية الجديدة (CBD 04) بمنطقة المال والأعمال – برج بارتفاع يتعدى 140م

• أبراج العاصمة الإدارية الجديدة (CBD 05) بمنطقة المال والأعمال – برج بارتفاع يتعدى 150م

• سيكون نايل تاورز (هيلتون) بكورنيش المعادي - برجين بارتفاع يتعدى 100م

• سان استيفانو جراند بلازا (فور سيزونز) بالإسكندرية - برجين بارتفاع يتعدى 135م





أبرز مشروعات سياك البنائية

• دار طباعة النقد الجديدة ومركز النقد الألى للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية

• المقر الجديد لوزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية

• جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (أعمال المرحلة الأولي من القطاع الثاني)

• جامعة الملك سلمان

• فندق شتايجنبرجر التحرير والمبنى الإداري

• مجمع البوليجون الإداري

• بنكHSBC مركز الخدمات العالمي بمصر (أول مشروع في مصر وأفريقيا يحصل على شهادةLEED الذهبية)

• المول التجاري - الإسكندرية سيتي سنتر

• المدينة الطبية والترفيهية للمركز القومي لرعاية أسرالشهداء والمصابين

• مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مبنى حلمي للعلوم الطبية)

• مكتبة الأزهر الجديدة





أبرز مشروعات سياك في الشرق الأوسط:

• فندق القصر والشقق الفندقية بعدن - اليمن

• فندق كمبنسكي (بجيبوتي) – جيبوتي

• فندق برج البحر بطرابلس - الأساسات الميكانيكية والمنشآت التحتية – ليبيا

• جامع الصالح (سادس أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين) - صنعاء - اليمن

• مصنع أسمنت عمران – اليمن

• توسعات مصنع أسمنت قطر الوطنية (الخط الخامس) – قطر

• توسعات مصنع أسمنت قطر الوطنية (الخط الرابع) – قطر

• توسعات مصنع أسمنت قطر الوطنية (الخط الثالث) – قطر





شهادات الجودة الحاصلة عليها سياك:

• شهادة ISO 9001 في الجودة

• شهادة ISO 14001 في الحفاظ على البيئة