"إيدچ القابضة" تتعاقد مع شركة "SIAC" المنفذة لأبراج العلمين الجديدة لتنفيذ "OIA TOWERS"

"إيدچ القابضة" تتعاقد مع شركة "SIAC" المنفذة لأبراج العلمين الجديدة لتنفيذ "OIA TOWERS"
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
الفجر
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لتكتمل عناصر نجاح أحدث مشاريع شركة "إيدچ القابضة" في العاصمة الإدارية الجديدة "OIA TOWERS " كان لابد وأن تتعاقد مع أهم شركات السوق المصري في مجال الإنشاءات، وهي واحدة من الشركات التي رسمت ملامح مدينة العلمين الجديدة، بتنفيذ "أبراج العلمين"، والتي تشهد لها الدولة بإسنادها العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل:
الحي الحكومي والوزرات والاحياء الجديدة في العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات القومية.
لذا توحدت رؤية شركة إيدچ القابضة مع شركة SIAC لإنشاء OIA TOWERS
علي اعلي معايير الجودة الهندسية من حيث التنفيذ والتفاصيل الفنية المعقدة لمثل هذه الأبراج والتي تحتاج الي شركات عملاقة لتنفيذ هذه المنشآت الحيوية والتي تتطلب ضبط معايير السلامة وتنفيذ ادق التفاصيل الانشائية والمعمارية والالكتروميكانيكية بما يتناسب مع الجداول الزمنية الموضوعة من شركة العاصمة الإدارية ولما لها من خبرة سابقة ومميزة جعلت الدولة تستند عليها في مشاريعها العملاقة وبذلك تكتمل عناصر نجاح مشروع OIA TOWERS بتنفيذه عن طريق شركة SIAC العملاقة.
تتمتع شركة SIAC بخبرة ٣٤ عامًا في تنفيذ المشروعات الكبرى بما في ذلك المشروعات التي تتطلب مستوى عال ومتميز من جودة التشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية والمشروعات الصناعية الكبرى ومحطات الطاقة والكهرباء وأعمال البنية التحتية ومحطات معالجة المياه.
أبرز مشروعات الأبراج التي نفذتها شركة سياك
• أبراج نورث ايدج (LD 07) بالعلمين الجديدة - برجين بارتفاع يتعدى 190م
• أبراج نورث ايدج LD 04)) بالعلمين الجديدة - ثلاثة أبراج بارتفاع يتعدى 190م
• أبراج العاصمة الإدارية الجديدة (CBD 04) بمنطقة المال والأعمال – برج بارتفاع يتعدى 140م
• أبراج العاصمة الإدارية الجديدة (CBD 05) بمنطقة المال والأعمال – برج بارتفاع يتعدى 150م
• سيكون نايل تاورز (هيلتون) بكورنيش المعادي - برجين بارتفاع يتعدى 100م
• سان استيفانو جراند بلازا (فور سيزونز) بالإسكندرية - برجين بارتفاع يتعدى 135م
أبرز مشروعات سياك البنائية
• دار طباعة النقد الجديدة ومركز النقد الألى للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية
• المقر الجديد لوزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية
• جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (أعمال المرحلة الأولي من القطاع الثاني)
• جامعة الملك سلمان
• فندق شتايجنبرجر التحرير والمبنى الإداري
• مجمع البوليجون الإداري
• بنكHSBC مركز الخدمات العالمي بمصر (أول مشروع في مصر وأفريقيا يحصل على شهادةLEED الذهبية)
• المول التجاري - الإسكندرية سيتي سنتر
• المدينة الطبية والترفيهية للمركز القومي لرعاية أسرالشهداء والمصابين
• مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مبنى حلمي للعلوم الطبية)
• مكتبة الأزهر الجديدة
أبرز مشروعات سياك في الشرق الأوسط:
• فندق القصر والشقق الفندقية بعدن - اليمن
• فندق كمبنسكي (بجيبوتي) – جيبوتي
• فندق برج البحر بطرابلس - الأساسات الميكانيكية والمنشآت التحتية – ليبيا
• جامع الصالح (سادس أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين) - صنعاء - اليمن
• مصنع أسمنت عمران – اليمن
• توسعات مصنع أسمنت قطر الوطنية (الخط الخامس) – قطر
• توسعات مصنع أسمنت قطر الوطنية (الخط الرابع) – قطر
• توسعات مصنع أسمنت قطر الوطنية (الخط الثالث) – قطر
شهادات الجودة الحاصلة عليها سياك:
• شهادة ISO 9001 في الجودة
• شهادة ISO 14001 في الحفاظ على البيئة
• شهادة OHSAS 18001 في الصحة والسلامة المهنية.
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