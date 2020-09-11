بعد ظهورها مع منى الشاذلي.. نيللي كريم تتصدر تريند جوجل









وكشف آسر عن الموقف الذى جعله يخترع هذه الجملة قائلا كان هناك مشهد تحدى بينى وبين نيللى وكانت تترجاني كى أنضم لعصابتهم وأنا كنت أرى أنهم ليسوا من مستوايا وهم طبقة متدنية وكنت أريد أن أجعلها تشعر بذلك ففى نهاية حوارنا نهيت حوارى بباى شوچر ومن هنا جاءت الكلمة ولم أتوقع نجاحها .

تصدرت الفنانة نيللي كريم، قائمة مؤشرات تريند "جوجل" اليوم وذلك بعد ظهورها مع الأعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم" بعد نجاح مسلسل "بـ100 وش".وكشفت نيللي كريم، خلال لقائها كواليس مسلسل بـ" ١٠٠ وش"، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وشاركها في بطولة أسر ياسين.وقالت الفنانة نيللى كريم، كان هناك بعض الجمل التى حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور مثل هاى شوچر، فهذه الجملة هى من تأليف آسر ياسين.