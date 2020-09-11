ريال مدريد يخطط لضم موهبة فرنسية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يرغب في التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، نجم نادي رين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويريد ريال مدريد ضم كامافينجا، بسبب مخاوف النادي من ارتفاع سعر اللاعب الصيف المقبل، بسبب تطور مستوى اللاعب بشكل ملحوظ.

وهناك اتجاه داخل ريال مدريد، وهم التعاقد مع كامافينجا في سوق الانتقالات الجارية، وترك اللاعب ضمن صفوف رين على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل.

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