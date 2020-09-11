ريال مدريد يخطط لضم موهبة فرنسية









كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يرغب في التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، نجم نادي رين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





ويريد ريال مدريد ضم كامافينجا، بسبب مخاوف النادي من ارتفاع سعر اللاعب الصيف المقبل، بسبب تطور مستوى اللاعب بشكل ملحوظ.



