عاجل.. انفجار ضخم في مستودع ذخائر بالأردن

وقع قبل قليل، انفجار في أحد مستودعات الذخائر بمحيط الزرقاء، في الأردن، وفقا لما نفلت "سكاي نيوز عربية"، عن مصدر عسكري أردني.





ودعا المصدر العسكري، لعدم تداول المعلومات غير الصحيحة عن انفجار الزرقاء إلا من خلال المصادر الرسمية، لافتا إلى تشكيل لجنة للوقوف على أسباب انفجار الزرقاء.



