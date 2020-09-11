شقيقها اتهم ابنها.. جهود لكشف غموض مقتل ربة منزل بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها بمنطقة نوبار، بشبرا الخيمة، حيث اتهم شقيقها، ابنها "مضطرب عقليا" بقتل والدته وتعديه دائما عليها بالضرب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية، أرض نوبار، دائرة القسم.





وانتقل العقيد خالد المحمدي مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين وجود جثة "م.م.ع" 57 عاما، ربة منزل، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين تواجد نجلها المدعو "م.ج.ح" 34 عاما، بدون عمل "مضطرب عقليا"، ومقيم ذات العنوان.





جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجاري توقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة.



