حادث سير وليس قتل.. ننشر صورة شاب كرداسة المتوفى

حصلت بوابة "الفجر"، على صورة الشاب الذي أثير حوله شائعة قتله على يد مجهولين بكرداسة.

أفاد مصدر بداخل النيابة، بشأن العثور على جثة شاب مقتولا بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، بأن الشاب اصطدم بسيارة أثناء عبوره الطريق على المحور.





وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الشاب يدعى "علي حامد حويحي" في عقده الثاني، وأن السيارة التي صدمته صاحبها دكتور جامعي، وعلى الفور توقف، وأخذ الشاب ونقله للمستشفى.





وأوضح المصدر، أن صاحب السيارة، توجه للنيابة، وسلم النقود والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لذويه، لافتا إلى أنه لا يوجد شبهه جنائية في الواقعة.





كانت بعض المواقع الإخبارية، تداولت خبرا بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر.



