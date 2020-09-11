"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة" (صور)

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر؛ بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، مدرس جراحة القلب والصدر، واستشاري استئصال أورام الصدر من إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة عربية لعبة أطفال".



وشارك في إجراء الجراحة الدكتورة نورا سنجاب مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة بنها، والدكتورة هبة أبوالخير، طبيب مقيم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، والدكتورة هبة حمدي، مدرس مساعد التخدير بجامعة بنها، وطاقم التمريض محمد حجاج وإيمان وإسراء وغادة.



وناشد الجزار أولياء الأمور بتوخي الحذر ومراقبة أطفالهم جيدا خاصة في هذا السن الحرجة، لأنهم معرضين لابتلاع أي شئ، ومن الممكن أن يشكل خطورة على حياتهم.







في سياق منفصل، استقبلت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفد من أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية.



جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن سمير مدير مكتب تايكو بنها والدكتورة وفاء محمد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمهندسة مروة محمد المدير التنفيذي لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.





وأضافت راندا مصطفى، أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية التعاون بين مكتب تايكو بنها لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي والتي تهدف إلى التطوير المستمر والسعي إلى دعم الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية.



واستعرضت مصطفى خلال اللقاء خطة عمل المكتب في دعم الابتكار وتسويق مخرجات البحث العلمي وحل المشكلات المجتمعية مؤكدة أن مكتب تايكو بنها يهدف إلى دعم الأفكار الابتكارية وتقديم الدعم المادي والمعنوي والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين وإيجاد فرص لتسويق الأفكار.



وأكدت نائب رئيس الجامعة انه تم تشكيل بعض اللجان لدراسة إمكانية دعم الجامعة لمشروع ريادة الأعمال للمرأة المصرية والأعمال اليدوية إيمانًا من جامعة بنها بدور المرأة في تنمية المجتمع بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات الرسائل والأبحاث العلمية بالجامعة وتسويقها لحل المشاكل المجتمعية.



وقالت إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ الكثير من المبادرات في ريادة الأعمال، كما أن محاور جامعة بنها هذا العام ستكون لدعم متحدي الإعاقة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ودعمهم وتأهيلهم لريادة الأعمال فضلا عن دعم المرأة المعيلة من خلال برنامج ريادة الأعمال لتكون هوية جامعة بنها هذا العام متحدي الإعاقة والمرأة المعيلة كرائدة أعمال.

