"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة" (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:06 ص
الفريق الطبي
الفريق الطبي
محمد ضوه
Advertisements
تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر؛ بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، مدرس جراحة القلب والصدر، واستشاري استئصال أورام الصدر من إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة عربية لعبة أطفال".

وشارك في إجراء الجراحة الدكتورة نورا سنجاب مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة بنها، والدكتورة هبة أبوالخير، طبيب مقيم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، والدكتورة هبة حمدي، مدرس مساعد التخدير بجامعة بنها، وطاقم التمريض محمد حجاج وإيمان وإسراء وغادة.

وناشد الجزار أولياء الأمور بتوخي الحذر ومراقبة أطفالهم جيدا خاصة في هذا السن الحرجة، لأنهم معرضين لابتلاع أي شئ، ومن الممكن أن يشكل خطورة على حياتهم.

في سياق منفصل، استقبلت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفد من أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن سمير مدير مكتب تايكو بنها والدكتورة وفاء محمد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمهندسة مروة محمد المدير التنفيذي لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.

وأضافت راندا مصطفى، أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية التعاون بين مكتب تايكو بنها لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي والتي تهدف إلى التطوير المستمر والسعي إلى دعم الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية.

واستعرضت مصطفى خلال اللقاء خطة عمل المكتب في دعم الابتكار وتسويق مخرجات البحث العلمي وحل المشكلات المجتمعية مؤكدة أن مكتب تايكو بنها يهدف إلى دعم الأفكار الابتكارية وتقديم الدعم المادي والمعنوي والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين وإيجاد فرص لتسويق الأفكار.

وأكدت نائب رئيس الجامعة انه تم تشكيل بعض اللجان لدراسة إمكانية دعم الجامعة لمشروع ريادة الأعمال للمرأة المصرية والأعمال اليدوية إيمانًا من جامعة بنها بدور المرأة في تنمية المجتمع بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات الرسائل والأبحاث العلمية بالجامعة وتسويقها لحل المشاكل المجتمعية.

وقالت إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ الكثير من المبادرات في ريادة الأعمال، كما أن محاور جامعة بنها هذا العام ستكون لدعم متحدي الإعاقة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ودعمهم وتأهيلهم لريادة الأعمال فضلا عن دعم المرأة المعيلة من خلال برنامج ريادة الأعمال لتكون هوية جامعة بنها هذا العام متحدي الإعاقة والمرأة المعيلة كرائدة أعمال.
"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة" (صور)
"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة" (صور)
"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة" (صور)
"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة" (صور)
"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة" (صور)
"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخرجات البحث العلمي جامعة بنها بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

نجم الدوري الإنجليزي: ميسي قدم لنا معروفًا البقاء في برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هاري كين يُوجه رسالة إلى ميسي

منذ ساعة

مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 7 ساعات

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 7 ساعات

إعلامي: الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. سبب غلق سيدة القطار مكالمتها مع الإعلامي محمد الباز

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أول عملية جراحية من نوعها ببنها.. إخراج خراج بالرئة اليمنى

استخراج "صفارة ولب" من القصبة الهوائية لطفلين ببنها الجامعي

"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفل بلع "خرزة"

القليوبية × 24 ساعة: وزير الإسكان يتفقد محطة مياه سرياقوس.. وإنقاذ حياة طفل بلع "خرزة"

بنها الجامعي ينقذ حياة طفل 6 شهور إبتلع دبوس طرحة

"وقع من الدور الرابع".. "سوهاج الجامعي" تنقذ طفلا من الموت

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

12:27 ص

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

12:22 ص

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟