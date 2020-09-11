وزير الري: "نستغل كل قطرة مياه.. والنقطة بحساب"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
وزير الري
وزير الري
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أن هناك اختلاف وضح مؤخرا في تعامل الفلاحين مع المياه، حيث يعملون على الحفاظ على المياه.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن تطبيق نظم الري الحديث على رأس أولويات الوزارة، موضحا أن الوزارة تستهدف استغلال كل قطرة من المياه، معلقا: "النقطة بحساب".

وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن أي أزمة تعتبر فرصة لتغيير السلوك، مشددا على أهمية أن يحرص المواطنين على الحفاظ على المياه.

واستقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي إلى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه في دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلًا في الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة أثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.

ونقل الدكتور عبدالعاطى تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقاءنا في دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبًا، لافتا إلى أنه تم تنوير فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان مؤكدًا على أن مصر تعمل جاهدًا لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.

وفى سياق آخر وخلال لقاء الوفد المصري مع السيد رياك مشار - النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أكد الدكتور محمد عبدالعاطى أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.

كما استقبل تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور عبدالعاطي والوفد المرافق وتم تنوير سيادته بأهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري المصرية بجنوب السودان والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن شكره لجمهورية مصر العربية على ما تقوم به من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية لتوفير المياه النقية لشعب جنوب السودان ومشروع حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في موسم الجفاف.

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