إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بعد خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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هنأت الفنانة إلهام شاهين، شقيقها أمير بخطوبتة على فتاة خارج الوسط الفني اليوم في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل استمرار أزمة فيروس "كورونا".

ونشرت إلهام؛ صورة لها وشقيقها يقبل رأسها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام",

وعلقت قائلة: "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرحك ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا أغلى الناس".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال أمير شاهين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الموسم الثالث في حكاية اكدب عليا "من تأليف السناريست عمرو محمود ياسين.

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