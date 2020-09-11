عصابة "بـ 100 وش".. تهدي كاملة أبو ذكرى أغنية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قسمت الإعلامية مني الشاذلي، أبطال مسلسل "بـ100 وش" إلي فريقين لتقديم مسابقة لإهداء أغنية خاصة المخرجة كامله أبو ذكري، وتركت الفوز مع الجمهور الذي يصوت للفريق الأفضل.

واختارت مني الشاذلي، لكل فريق اسم بين (عمر) و(شوجر) بنفس أسماء المسلسل وقدم فريق عمر أغنية تحمل عنوان" كاملة" أما فريق (شوجر) قدم أغنية "عيونها الحلوة "ثم قام الفريقين بالرقص معاه وفازت عصابة عمر.

يشار إلى أن نيللي كريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ب 100 وش " ، وحققت خلاله نجاحاً واسعاً ، وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم " مصطفي درويش ، آسر ياسين ، علا رشدي وآخرين.


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