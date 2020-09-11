جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)

شيع الآلاف من أهالي قرية كفر عبدالأمين التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية والقرى المجاورة لها جثمان شهيد الغدر، مجند قوات مسلحة "هلال رأفت حسين"، من قوة الكتيبة 103 صاعقة بسيناء الذى استشهد إ ثر عبوة ناسفة بمنطقة بئر العبد.

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حضر الجنازة العميد تامر العوضى، المستشار العسكر بالدقهلية، ومتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ولفيف من القيادات الأمنية، والعسكرية والتنفيذية وزملاء وأصدقاء الشهيد.





وردد المشاركون في الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب مثل: "ياشهيد نام واتهنى وإحنا وراك لباب الجنة"، و"الإخوان أعداء الله، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، و"ياشهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح".



