جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:42 ص
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
محمد كشك
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شيع الآلاف من أهالي قرية كفر عبدالأمين التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية والقرى المجاورة لها جثمان شهيد الغدر، مجند قوات مسلحة "هلال رأفت حسين"، من قوة الكتيبة 103 صاعقة بسيناء الذى استشهد إثر عبوة ناسفة بمنطقة بئر العبد.
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حضر الجنازة العميد تامر العوضى، المستشار العسكر بالدقهلية، ومتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ولفيف من القيادات الأمنية، والعسكرية والتنفيذية وزملاء وأصدقاء الشهيد.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب مثل: "ياشهيد نام واتهنى وإحنا وراك لباب الجنة"، و"الإخوان أعداء الله، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، و"ياشهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح".

وفي وقت سابق، شهد العقيد تامر العوضي، المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، الاصطفاف التجريبي صقر ٦٠ للتعرف علي مدي جاهزية المعدات المتواجدة بكافة المراكز والاحياء لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة بالدقهلية.

رافق المستشار العسكري للمحافظة بالإنابة عن المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب، كريمة صديق نائب رئيس الحى، وبحضور رؤساء المراكز والاحياء بمحافظة الدقهلية.

وقد تم خلال الاصطفاف التجريبي وضع التصور النهائي لشكل الاصطفاف، المقرر إقامته بنهاية شهر أغسطس الحالي بمنطقة أرض الشونة (تعليم قيادة السيارات) بشارع الجيش.

حيث تم تسكين كافة معدات المراكز والأحياء ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي كلا بمكانه، كما تم التنبية على توحيد الزى لكافة المتواجدين بالعرض الاصطفافي.
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية مهيبة لشهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)

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