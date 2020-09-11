"من القلب للقلب" لإيمان رياض ينفرد بأول لقاء مع "سيدة القطار" على "mbc مصر 2"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
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إنفرد برنامج "من القلب للقلب" الذي تُقدمه الإعلامية إيمان رياض بأول مُداخلة هاتفية مع السيدة صفية أبو العزم التي أثارت الكثير من التفاعلات الإيجابية على مدار اليوم أثتاء وجودها في قطار المنصورة حيث بادرت بدفع قيمة تذاكر القطار لأحد المُجندين.

 وأشارت السيدة صفية في مداخلتها للبرنامج أنه تلقت مُكالمة من السيد وزير الدفاع وجه فيها الشكر لها على هذه المُبادرة واثني على تصرفها الإيجابي.

وأكدت السيدة صفية أنها تصرفت بدافع الحب لوطنها ولأبنائها من المُجندين الشباب، وقالت أن ذلك واجب على كل شخص، وقد تلقت السيدة صفية ابو العزم الثناء والتقدير من جانب الداعية الكبيرة عبلة الكحلاوي التي كانت في ضيافة البرنامج على الهواء مُباشرة.

وقالت الكحلاوي أن ما قمت به السيدة صفية هو أرفع درجات الأمومة والمُساندة البنائه للمُجتمع.


 

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