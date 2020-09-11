محمد نور يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة تعاونه مع محمد رمضان في أغنية جديدة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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انتشرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كثيرة حول تعاون الفنان محمد نور مع الفنان محمد رمضان في أغنية جديدة قريبًا.

وقال محمد نور، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن  جميع هذه الأخبار مغلوطة ولا أساس لها إطلاقًا من الصحة.

ونفى من جانبه وجود أي عمل جديد يجمعه بمحمد رمضان كما أشيع في بعض المواقع الالكترونية.

كان محمد نور قد التقى بمحمد رمضان مؤخرًا، ونشر صورة تجمعهما وعلق عليها قائلا: حبيبي محمد رمضان، كان يوم جامد جدا، وعلي وعمر اتبسطو اوي، نورتنا امبارح".

يذكر أن محمد نور قد احتفل بنجاح أحدث أعماله الغنائية بعنوان جاني في ملعبي، وسط حضور مجموعة من أهل الصحافة والإعلام.

وشارك محمد نور، صور توثق لحظة احتفاله بنجاح أغنيته وعلق قائلا: "مع الإخوة الصحفيين والإعلاميين الكبار، شكرا علي احتفالكم الكبير بأغنية جاني في ملعبي، كل الشكر رالتقدير للشركة الكبيرة لايف استايل ستوديوز.

وتابع شكرا للشيخ فهد الزاهد علي المجهود الجبار، شكراً علي دعمك وتشجيعك الدائم ، سعيد جداً بردود أفعالكم.

واختتم حديثه قائلا: أتمني أن اكون عند حسن ظن جمهوري ديما ، سعيد جداً بالإتفاق علي أعمال قادمة مع المنتج الكبير محمد علام وصديقي وأخويا وصديق الرحلات الطويلة الأستاذ وليد توفيق وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ، هتسمعوا مفاجأت كبيرة قريباً.

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