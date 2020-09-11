وزير الري عن السيول: "بنراقبها من وهى سحابة" (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن فرع رشيد كان يستقبل 80 مليون متر مكعب مياه في 2004 انخفضت إلى 40 مليون فقط بسبب التعديات على النيل.



وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم يراقبون السيول منذ بدايتها من خلال مركز الإنذار المبكر بوزارة الري، معلقا: "بنراقبها من وهى سحابة".



وأضاف أن الوزارة تهتم بالمطر وآثاره، كاشفا أن الوزارة هي من كشفت تعرض مصر لسيل كبير العام الماضي، وعلى أساسه تم منح إجازة لجميع مؤسسات الدولة.



واستقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي، إلى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.



وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه في دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلًا في الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.





ونقل الدكتور عبدالعاطى تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقاءنا فى دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبًا



وصرح عبد العاطي بأنه تم تنوير فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان مؤكدًا على أن مصر تعمل جاهدًا لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.



وفى سياق آخر، وخلال لقاء الوفد المصري مع السيد رياك مشار - النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أكد الدكتور محمد عبدالعاطى أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.



كما استقبل تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور عبدالعاطي والوفد المرافق وتم تنوير سيادته بأهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري المصرية بجنوب السودان والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن شكره لجمهورية مصر العربية على ما تقوم به من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية لتوفير المياه النقية لشعب جنوب السودان ومشروع حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في موسم الجفاف.

