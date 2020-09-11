الباز: الإخوان تستغل قانون التصالح لنشر الفوضى (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
شيماء حسن
Advertisements
قال الإعلامي، محمد الباز، إن هناك حرب بين مصر كدولة وبين فصيل غير وطني متمثل في الإخوان وإعلامهم من خلال قنوات الجزيرة والقنوات التركية المعادية لاستغلال قانون التصالح لدفع المصريين للنزول لنشر الفوضى.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الإخوان تقوم باستغلال قانون التصالح من أجل الدعوات بإلحاح على إثارة الفوضى".

وتابع الإعلامي: "مفيش دولة بتعادي الشعب، ولو الحكومة عادت الشعب هي اللي هتخسر مينفعش، ولكن في الوقت نفسه الحكومة لا يجب أن تخضع لكل ما يريده الناس".

وفي السياق ذاته وجه الباز تساؤلًا يتعلق بصواب الحكومة من عدم فيما يتعلق قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا "الحكومة من زاوية معينة لديها كل الحق ومن عدة زوايا أخرى مخطئة".

وأضاف: "الحكومة لديها كل الحق لأنها تقوم بتطبيق قانون صدق عليه مجلس الشعب خاصة أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية جوعت الشعب المصري".

وتابع: "الحكومة أخطئت في طريقة تطبيق هذا القانون، والذي كان يحتاج تطبيقه إلى مراجعة أبعاد اجتماعية كبيرة"، معلقًا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بقوله "الحكومة لم تتراجع عن تطبيق القانون ولكنها قامت ببعض الإجراءات ليكون هناك مرونة في تطبيق القانون".

واستطرد الباز: "قانون التصالح ليس قانون جباية، وجميع الأموال التي سيتم تحصيلها من المواطنين سيتم إيداعها في حساب تابع لوزارة المالية ليتم به الإنفاق على مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان الاجتماعي وخدمات الدولة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء بوابة الفجر المجلس الخاص القنوات المعادية الفجر الاراضى الزراعيه

أخبار تهمك

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 17 ساعة

هاري كين يُوجه رسالة إلى ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم الجزائر

منذ ساعة الا ربع

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 3 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الدوري الإنجليزي: ميسي قدم لنا معروفًا البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل منظومة لتطبيق قانون التصالح للأبنية المخالفة في البحيرة

تقديم 89199 طلب بعوائد 30 مليون جنيه.. أخر اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2019

قرار عاجل من البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

السجيني يكشف تفاصيل جلسة المواجهة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

عقوبات العقارات المخالفة حال عدم التصالح (فيديو)

شاهد.. رسالة من الباز للسيسي ومدبولي عن التصالح بمخالفات البناء: حالة غليان

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

12:27 ص

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

12:22 ص

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟