مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي









يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد حفيظ البلايلي والد ووكيل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، علي وجود صراع مصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال بلايلي في تصريحات للاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان علي قناة النهار: "يوسف تلقي مفاوضات من ثلاثي المقدمة في الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز".



