حسن شاكوش يشعل حفل زفاف حمو بيكا بـ"بنت الجيران" (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بدأ منذ ساعات قليلة حفل زفاف مطرب المهرجانات حمو بيكا، وسط حشد كبير من أصدقائه والجمهور.

وحرص نجوم المهرجانات على حضور حفل الزفاف وأبرزهم حسن شاكوش، وغني "بنت الجيران"، "لغبطيتا"، "وداع يا دنيا وداع".

وانفرد "الفجر الفني "، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها حمو بيكا، وهو يستعد لـحفل زفافة، وهو في منزل والدته حيث وضع له الماكياج الماكير السينمائي تامر دهب

وفي سياق متصل، عبر "بيكا" عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

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