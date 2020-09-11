"بعد نجاح تجربة المدن الساحلية".. "العناني" من الأقصر: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
وزير السياحة في الأقصر
وزير السياحة في الأقصر
حسام زيدان
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، محافظة الأقصر بعد استئناف حركة السياحة الثقافية، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

وخلال الجولة، أكد "العناني"، على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ولا سيما مع استئناف حركة السياحة الثقافية، وذلك استكمالا لتجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة إليها مرة أخرى.

وأشار الوزير، إلى أن المدن الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، أثبتت نجاحها في ظل الالتزام بتطبيق هذه الضوابط للحفاظ على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

وزير السياحة يعقد اجتماعًا مع مديري مكاتب السياحة الداخلية
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه مد جسور التعاون بين المكاتب وبعضها البعض وتوحيد الجهود لإنجاح هذه المنظومة لخدمة العمل وخروج المنتج السياحي والأثري بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع مديري مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون فيما بينها مما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في ضوء الهدف المرجو منها.

حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والأستاذة آيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة، والأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة.

وقد استمع الوزير إلى أفكار ومقترحات والآراء المختلفة لمديري المكاتب والتي من شأنها أن تساهم في تطوير آلية ومنظومة العمل وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل بها.

وفى نهاية الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسئولي هذه المكاتب بحضور رئيس الهيئة لمتابعة أداء هذه المكاتب باستمرار.

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اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع أعضاء لجنة الفعاليات والأحداث الداخلية، حيث تم مناقشة الخطة الترويجية الداخلية لمصر لعام 2020 2021 ووضع تصور لمشاركة الوزارة في الأحداث والفعاليات الداخلية المختلفة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ضوابط وشروط الوزارة لدعم ورعاية الأحداث المختلفة وتقييم مردود رعايتها لتحقيق الاستفادة المثلى.

وفى سياق متصل، عقد السيد الوزير أيضا اجتماعًا آخر مع أعضاء لجنة الترويج والمعارض الخارجية، تم خلاله استعراض ومراجعة خطة المعارض الخارجية التي تشارك فيها الوزارة وتحديد المعارض الهامة التي يجب ان تشارك بها والعائد المتوقع من هذه المشاركة. هذا إلى جانب مناقشة ضوابط الحملات المشتركة وبنود خطة التنشيط السياحي، وبحث آليات تقييم أداء المكاتب السياحية بالخارج في ضوء الأهداف المرجوة منها.

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